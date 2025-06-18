Заволоділи понад ₴2,1 млн, виділених на поховання загиблих захисників України, – в Одесі викрито п’ятьох учасників організованої групи

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора п’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, службовці Одеської міської ради, а також одного з комунальних підприємств м. Одеси разом з місцевими підприємцями організували схему заволодіння коштами, виділеними на поховання загиблих захисників України.

Підозрювані завищували вартість послуг зі спорудження надгробків та облаштування місць поховання загиблих військовослужбовців Збройних Сил України.

За такою схемою протягом 2023-2024 років вони заволоділи 50% бюджетних коштів – понад 2,1 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи. Встановлюються всі особи, причетні до скоєння злочину.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу працівників Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора