Заволоділи понад ₴8 млн., перевдягнувшись у військових – поліція Прикарпаття затримала грабіжників

Група осіб в камуфляжній формі зупинила автомобіль Opel Astra. Під приводом перевірки транспортного засобу, фігуранти попросили керманича вийти з машини. З багажного відділення зловмисники відкрито заволоділи сумками з грошима. Загальна сума – понад 8 мільйонів гривень. Поліцейські Прикарпаття оперативно затримали двох фігурантів. Їм уже повідомлено про підозру.

Про подію повідомів до поліції 21-річний прикарпатець. Чоловік повідомив, що подія сталась в одному з сіл Івано-Франківського району. Невідомі зупинили авто та забрали гроші, які належали 61-річному підприємцю, і які чоловік перевозив. Після чого нападники зникли у невідомому напрямі.

На місце події негайно виїхали керівництво обласної поліції, оперативники Управління карного розшуку, слідчі та спеціалісти-криміналісти Слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області.

Правоохоронці провели весь комплекс слідчих та оперативно-пошукових заходів із залученням підрозділів кримінального аналізу, детально опитали потерпілого, проаналізували зависи камер спостереження неподалік вчинення місця злочину.

Осіб причетних до кримінального правопорушення поліцейські встановили за лічені години. Йдеться про чотирьох мешканців Прикарпаття. Слідством встановлено, що після вчинення злочину, фігуранти спалити камуфляжний одяг, а автомобіль, на якому пересувались, втопили в Дністрі. Після цього зловмисники переодягнулись в цивільний одяг та змінили транспортний засіб.

Невдовзі правоохоронці встановили місцеперебування двох фігурантів. 30-річного та 29-річного зловмисників затримали в автомобілі, коли вони рухались околицею Івано-Франківська.

Їм уже повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер зловмисникам загрожує до 13 років за ґратами.

Поліція Прикарпаття встановлює місцеперебування ще двох фігурантів. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини