Заволоділи продуктами харчування для ЗСУ на суму понад ₴5 млн. – судитимуть чотирьох учасників злочинної групи

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох учасників злочинної групи за фактами викрадення, привласнення та розтрати військового майна (ч. 4 ст. 410, ч. 5 ст. 191 КК України).

Розслідуванням встановлено, що учасники злочинної групи, до якої входили військовослужбовці, працівники ЗСУ та представники двох приватних підприємств, привласнювали продукти харчування, які призначалися для Збройних Сил України. Вони також заволоділи бюджетними коштами, виділеними на їх придбання.

Два приватних підприємства протягом червня-листопада 2023 року постачали продукти до військової частини на Київщині на підставі договорів з Міноборони. Діючи у змові зі службовими особами цієї частини, вони вказували у первинних бухгалтерських документах завищений обсяг продуктів харчування. За неіснуючий товар було сплачено понад 5 млн грн.

Досудове розслідування – ТУ ДБР, розташоване у м. Києві, оперативний супровід – ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та Департамент військової контррозвідки СБУ.

Офіс Генпрокурора