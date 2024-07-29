Заволоділи землею природно-заповідного фонду України: викрито ОЗГ, яка завдала державі понад ₴105 млн. збитку

Угруповання з числа чинних і колишніх посадовців державного земельного кадастру в Київській області шахрайським шляхом заволоділо ділянкою, що перебувала у володінні Національного природнього парку «Голосіївський». Продати незаконно отримане майно зловмисникам завадили поліцейські.

Злочинну схему ліквідували співробітники кримінальної поліції спільно із Головним слідчим управлінням Національної поліції, за сприяння Департаменту з контролю за використанням та охороною земель Держгеокадастру України.

Встановлено, що група осіб, які займали керівні посади в держпідприємстві, використовуючи службове становище, здійснили підробку державного акту на право власності земельною ділянкою площею 8 гектарів. У подальшому шахраї зареєстрували вказаний акт у Національній кадастровій системі України та в системі реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Після незаконного заволодіння землею, зловмисники розпочали пошук потенційних покупців на неї. У січні поточного року члени злочинної групи намагались легалізувати свої дії та здійснити незаконний продаж земельної ділянки, розмістивши оголошення про її продаж у мережі інтернет, проте завдяки злагодженій роботі правоохоронців протиправні дії було припинено.

У результаті санкціонованих обшуків поліцейські вилучили оригінали документів. Збиток, завданий державі фігурантами, складає понад 105 млн. грн.

Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів та повідомили про підозру п’ятьом членам організованої злочинної групи за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою). Правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Незаконна реєстрація права власності на земельну ділянку скасована у передбаченому законом порядку, земельна ділянка повернута до природно-заповідного фонду України.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами кримінальної поліції

Національної поліції України