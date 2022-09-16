Заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах – взято під варту головбуха управління Первомайської міськради

За доводами прокурора Первомайської окружної прокуратури головному бухгалтеру одного з управлінь Первомайськоі міської ради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 650 тис грн. Посадовиця підозрюється у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).



За даними слідства, у червні 2022 року головний бухгалтер, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи, згідно яких нарахувала та незаконно отримала на власний картковий рахунок заробітну плату значно вищу за встановлений оклад на загальну суму 1,3 млн грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура