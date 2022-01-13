Заволодіння ₴2 млн. коштів Аграрного фонду – на Кіровоградщині судитимуть підприємця

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Кіровоградська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства за фактом зловживання владою та службовим становищем, службового підроблення та шахрайства на 2 млн грн (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, директор одного з господарських товариств, у  змові з директорами ще трьох сільськогосподарських підприємств регіону, шахрайським шляхом заволоділи коштами Кіровоградського регіонального відділення Аграрного фонду України.

Заволодіння 2 млн грн коштів Аграрного фонду – судитимуть підприємця на Кіровоградщині

Обвинувачений підприємець, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив документи про зберігання та продаж неіснуючого збіжжя пшениці.

Розмір спричиненої шкоди у повному обсязі підтверджується висновком судово-економічної експертизи.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції у Кіровоградській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури

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