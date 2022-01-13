Заволодіння ₴2 млн. коштів Аграрного фонду – на Кіровоградщині судитимуть підприємця

Кіровоградська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства за фактом зловживання владою та службовим становищем, службового підроблення та шахрайства на 2 млн грн (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, директор одного з господарських товариств, у змові з директорами ще трьох сільськогосподарських підприємств регіону, шахрайським шляхом заволоділи коштами Кіровоградського регіонального відділення Аграрного фонду України.

Обвинувачений підприємець, зловживаючи своїм службовим становищем, підробив документи про зберігання та продаж неіснуючого збіжжя пшениці.

Розмір спричиненої шкоди у повному обсязі підтверджується висновком судово-економічної експертизи.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції у Кіровоградській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури