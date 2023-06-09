Заволодіння ₴500 тис. бюджетних коштів на ремонті укриттів – учаснику схеми повідомлено про підозру

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру керівнику підрядної організації за фактом заволодіння бюджетними коштами на капітальному ремонті укриттів та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у липні 2022 року службові особи Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечили підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд у школі в Голосіївському районі.

По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт.

За висновками експертизи, протиправними діями учасників схеми столичному бюджету завдано збитків на понад 500 тис. гривень.

Слідство триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За результатами експертиз буде вирішено питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Голосіївської РДА.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження УСР ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура