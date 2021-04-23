Заволодіння 8,5 млн. гривень: членам озброєної банди з Київщини повідомили про підозру

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом мешканцям столиці за фактами розбою, бандитизму, викрадення людей та незаконного поводження із зброєю (ч.4 ст.187, ст.257, ч.3 ст.146, ч.1 ст.263 КК України).

За даними слідства, вказані особи входили до складу банди, яка з листопада минулого року по квітень 2021 вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів на території Київської області.

Зокрема, 5 січня поточного року, члени організованої озброєної групи на двох автівках з номерами прикриття, заблокували на центральній дорозі в с.Нові Безрадичі Nissan X-Trail, за кермом якого перебував мешканець Обухівського району. Окрім нього, в автомобілі перебували ще четверо осіб. Зупинивши Nissan, нападники, погрожуючи автоматами, відібрали у потерпілих гроші та коштовності на загальну суму 300 тисяч доларів США, після чого наказали водію та двом його пасажирам пересісти до їхньої автівки і поїхали до м.Київ. Прибувши до столиці, вони висадили людей та зникли у невідомому напрямку.

Гарячим слідом у січні було затримано двох членів банди. Ще двох – організатора та одного з виконавців правоохоронці затримали 20 квітня цього року.

Наразі їм повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове слідство проводиться слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури