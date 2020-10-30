Заволодіння бюджетними коштами: на Буковині обрано запобіжний захід посадовиці військового шпиталю

Нагадаємо, зловживаючи службовим становищем, порушниця організувала незаконну схему заволодіння бюджетними коштами під час проведення тендерних торгів. Наразі жінка перебуває під домашнім арештом. Також рішенням суду її відсторонено від посади. Досудове розслідування триває.

В процесі досудового розслідування слідчі ГУНП в Чернівецькій області з’ясували, що 28-річна голова тендерного комітету комунального медичного закладу під час проведення відкритих торгів зловживала службовим становищем і порушила низку нормативно-правових і регулюючих актів. Посадовиця не вивчила цінові пропозиції, не визначила оптимальну вартість медичного обладнання, внаслідок чого військовий шпиталь закупив рентгенодіагностичну систему за ціною, завищеною майже у 6 разів.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, вартість закупленого обладнання становить приблизно 472 тисячі гривень. Через протиправні дії зловмисниці медичний заклад придбав це обладнання майже за 2,8 мільйона гривень.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду задовільнила клопотання слідчих обласного управління НПУ і застосувала до посадовиці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до завершення строків досудового розслідування.

У зв’язку з тим, що підозрювана є посадовою особою, слідчі поліції клопотали також про захід забезпечення кримінального провадження. Суддя задовільнила це клопотання та вжила до підозрюваної захід забезпечення кримінального провадження – відсторонення від посади.

Наразі триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області