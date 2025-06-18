Заволодіння коштами програми реабілітації наркозалежних в Одесі – викрито ОЗГ на чолі з місцевою депутаткою

Керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру депутатці – члену постійної комісії з питань охорони здоров’я Одеської міської ради в організації заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

Ще шістьом фігурантам злочинної схеми, серед яких посадовці та підприємці, також повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами.

За даними слідства, посадовиця розробила схему привласнення коштів, передбачених на реалізацію міської програми реабілітації наркозалежних. До її реалізації вона залучила керівника комунального підприємства, співробітника Департаменту охорони здоров’я Одеської міськради, голову громадської організації та фізичних осіб-підприємців, які перебували під її контролем.

Злочинна схема реалізовувалася під час виконання договорів про надання послуг за програмою «28 днів». Угоду було укладено між комунальним некомерційним підприємством «Центр психічного здоров’я та боротьби з залежностями» та ФОП.

Фігуранти вносили до звітної документації неправдиву інформацію – використовували персональні дані осіб, які не проходили курс реабілітації, або ж проходили його за власний кошт, а також вказували послуги, що фактично не надавались або надавались частково.

У результаті впродовж 2023-2024 років учасники злочинної схеми заволоділи бюджетними коштами на суму понад 2 млн грн.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора