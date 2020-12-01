Заволодіння майном більше ніж на ₴400 тис. — судитимуть службовця «Укрзалізниці»

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою № 5 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно службової особи регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

Як повідомив керівник місцевої прокуратури Олексій Лесенко, у ході досудового розслідування встановлено, що вказаний службовець в період часу з листопада 2019 року по березень 2020 року, складаючи недостовірні офіційні документи, заволодів майном одного з виробничих підрозділів регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», а саме бензином в кількості майже понад 13 200 літрів та зрідженим нафтовим газом в кількості понад 10 000 літрів. Загальна вартість зазначеного майна складає понад 400 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Основ’янського відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури