Заволодіння майном золотодобувного комплексу – до 8 років засуджено колишнього арбітражного керуючого та керівника ПП

Офісом Генерального прокурора спільно з Закарпатською обласною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення в суді у справі щодо розкрадання майна ТОВ «Закарпатполіметали» — єдиного золотодобувного комплексу Мужіївського родовища на Закарпатті.

За результатами судового розгляду вироком Берегівського районного суду Закарпатської області колишнього арбітражного керуючого та керівника низки приватних підприємств визнано винними та засуджено до реальної міри покарання – позбавлення волі на строк 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк 3 роки та з конфіскацією всього належного їм майна.

Під час судового розгляду прокурори довели, що вони за попередньою змовою між собою, у період 2013-2014 років під час проведення процедури банкрутства заволоділи майном ТОВ «Закарпатполіметали», яке належить Державному підприємству «Укрполіметали». Таким чином держпідприємству завдано понад 11 млн грн збитків.

Оскільки засуджені ухилялися від слідства та суду, перебували в міжнародному розшуку, щодо них застосовано процедуру спеціального судового провадження.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Офіс Генерального прокурора