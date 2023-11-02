Заволодіння майже ₴1,8 млн. бюджетних коштів під час реконструкції школи на Житомирщині – судитимуть чотирьох колишніх директорів

Ювенальні прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно трьох ексдиректорів товариства-підрядника за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Також судитимуть колишнього посадовця облдержадміністрації за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідство встановило, що у жовтні 2017 року між департаментом облдержадміністрації та приватним товариством укладено договір про реконструкцію школи в Овруцькому районі. Підрядник зобов’язався виконати увесь обсяг робіт з належною якістю.

Проте умов договору не дотримався. У звітах про виконані будівельні роботи було завищено їх обсяг та вартість використаних матеріалів. А до офіційних документів внесено неправдиві відомості.

До того ж, так робили усі три директори, які змінювалися у товаристві за час проведення реконструкції навчального закладу. Документи з недостовірними відомостями передавали замовнику для оплати.

Замовник – директор департаменту облдержадміністрації – недбало поставився до своїх службових обов’язків та не забезпечив здійснення технічного нагляду за будівельними роботами.

Унаслідок цього на рахунок підрядника з бюджету зайво перераховано майже 1,8 млн грн, якими посадовці товариства заволоділи.

Наразі накладено арешт на три земельні ділянки та транспортний засіб обвинувачених на загальну суму майже 2,6 млн грн. Також до суду заявлено позов про стягнення заподіяних збитків у повному обсязі.

Досудове розслідування проводило ГУ Нацполіції в області. Оперативний супровід – УСБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури