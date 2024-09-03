Заволодіння майже ₴1 млн. під час ремонту столичного Південного мосту – судитимуть заступника директора підрядної організації

Між КП «Київавтошляхміст» та приватним підприємством у 2023 році був укладений договір на виконання протиаварійних робіт з ремонту деформаційних швів Південного мосту та транспортних розв’язок у м. Києві.

У подальшому заступник директора підрядної організації, знаючи, що під час виконання робіт частково замінено бетонну суміш на іншу, не передбачену тендерною документацією, вніс відомості до актів виконаних робіт, що призвело до збільшення ціни ремонту.

Висновком експертів підтверджено завдання збитків бюджету міста на суму майже 1 млн гривень.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника директора підрядної організації за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України).

Пресслужба Київської міської прокуратури