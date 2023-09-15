Заволодіння майже 10 млн грн під час ремонту спортивного комплексу – повідомлено про підозру підряднику

За процесуального керівництва прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру директору підрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах під час виконання робіт з реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу у Дніпровському районі міста Києва» (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, між КП «Спортивний комплекс» та приватним підприємством у 2020 році був укладений договір підряду на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу у Дніпровському районі міста Києва».

Керівник підрядної організації вніс до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо стану їх виконання, вказавши, що роботи виконані у повному обсязі.

На підставі вказаних актів на рахунки підрядника було перераховано понад 22 млн гривень бюджетних коштів.

Разом із тим, проведеними у ході досудового розслідування експертними дослідженнями встановлено, що обсяги виконаних робіт завищені майже вдвічі, чим завдано збитки столичному бюджету на суму близько 10 млн гривень.

Раніше в межах цього ж кримінального провадження окружна прокуратура повідомила про підозру виконувачу обов’язків директора комунального підприємства за фактом службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу відносно керівника підрядної організації.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження Управління ЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура