Заволодіння майже ₴250 тис. бюджетних коштів під час ремонту амбулаторії на Сумщині – судитимуть заступника директора ТОВ

Сумською окружною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно заступника директора товариства з обмеженою відповідальністю, який заволодів бюджетними коштами шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та легалізував злочинні доходи (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, зазначене товариство з обмеженою відповідальністю у 2020 році виконувало капітальний ремонт приміщення з утепленням стін та покрівлі амбулаторії практики-сімейної медицини в с. Терешківка Сумського району. Достовірно знаючи, що товариство не виконало в повному обсязі умови договору, заступник директора завірив власним підписом та скріпив печаткою акти приймання виконаних будівельних робіт, відтак на рахунок товариства було перераховано близько 1 млн грн.

Однак відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи, до актів виконаних робіт включені роботи, які фактично не виконувались, та матеріали, які не використовувались. Завищення складає майже 250 тис. грн. Одержані злочинним шляхом кошти обвинувачений використав у своїй господарській діяльності.

Досудове розслідування завершено слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за матеріалами Управління стратегічних розслідувань у Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура