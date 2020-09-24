Заволодіння майже 430 тис. грн: судитимуть депутата Харківської міської ради

За погодженням з Харківською місцевою прокуратурою № 5 до суду скеровано обвинувальний акт стосовно депутата Харківської міської ради VII скликання, який є директором комунального підприємства, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, а також видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Як повідомлялось раніше, у ході досудового розслідування встановлено, що в минулому році комунальним підприємством, яке очолює підозрюваний, проводились роботи з капітального ремонту асфальтового покриття на території іншого комунального підприємства м. Харкова, де вони обидва фактично розміщуються. Фінансування вказаних робіт здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету.

Очільник комунального підприємства-підрядника, достовірно знаючи, що виконані роботи не відповідають проектно-кошторисній документації, видав завідомо неправдивий акт приймання виконаних робіт, завищивши їхній обсяг і вартість. Таким чином зазначений чоловік заволодів грошовими коштами на суму майже 430 тис. грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури