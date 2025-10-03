Заволодіння майже ₴7 млн під час ремонту шкільних укриттів: на Дніпропетровщині судитимуть посадовців міськради та підрядників

Йдеться про заступницю начальника одного з управлінь Самарівської міської ради та інженера з технічного нагляду підрядної компанії.

Зловмисники організували фінансову оборудку з коштами місцевого бюджету, виділеними на реконструкцію бомбосховищ у чотирьох місцевих навчальних закладах.

Так, інженер з технічного нагляду вносив до звітної документації неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. Після чого посадовиця міськради, знаючи про недостовірність внесених до актів даних, підписувала їх.

Нині обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Національна поліція України