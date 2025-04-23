Заволодіння майже ₴700 тис. при ремонті приміщень гуртожитку та службова недбалість – судитимуть підрядника

Прокурори Шептицької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо директора однієї із будівельних компаній Львівщини. Йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, у 2023 році очолюване директором товариство перемогло у тендері з капітального ремонту приміщень гуртожитку одного з навчальних закладів Шептицького району для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

У подальшому, для реалізації протиправного плану, за результатами наданих послуг директор компанії вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Зокрема, в актах приймання виконаних робіт було вказано завищені обсяги виконаних робіт.

Внаслідок цього суб’єкт господарювання безпідставно отримав майже 700 тис. грн.

Інженер технічного нагляду, який був відповідальним за здійснення технічного нагляду та контролю за якістю та обсягами робіт на об’єктах, належним чином їх не перевірив. Чоловік не провів облік будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками та не склав актів про це.

Попри це він погодив неправомірні документи, на підставі яких підряднику було перераховано кошти.

Щодо інженера технічного нагляду справа уже перебуває на розгляді суду (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ВП № 2 Шептицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури