Заволодіння майже чвертю мільйона гривень – за неякісні будівельні роботи судитимуть підприємця з Львівщини

За процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно 41-річного львів’янина за фактами заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах та службового підроблення офіційних документів (ч. 4 ст.191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

За даними слідства, обвинувачений, будучи фізичною особою-підприємцем, уклав договір підряду з одним із ліцеїв Золочівського району. За умовами договору фігурант мав провести капітальний ремонту даху навчального корпусу.

В подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, обвинувачений видав завідомо неправдиві офіційні документи із завищеними обсягами та вартістю виконаних робіт, а також технічних характеристик використаного матеріалу. На підставі цих актів йому безпідставно було виплачено з державного бюджету майже 250 тис. грн.

За клопотанням прокурора, з метою забезпечення відшкодування збитків, на майно обвинуваченого накладено арешт на загальну суму близько 280 тис. грн., та заявлено відповідний цивільний позов.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури