Заволодіння майже мільйоном бюджетних гривень під час капремонту укриття в будівлі Голосіївської РДА – повідомлено про підозру посадовцю

Прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику управління будівництва Голосіївської РДА за фактом внесення до офіційних документів недостовірних даних та заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонту паркінгу Голосіївської РДА, що використовується як укриття (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Встановлено, що підозрюваний забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту паркінгу.

По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів завищені обсяги виконаних робіт, а начальник управління затвердив їх, відтак товариство отримало повну оплату за цю роботу.

Вказаними діями столичному бюджету завдано збитків на майже 1 млн гривень.

Слідство триває, перевіряється причетність інших службових осіб Голосіївської РДА до розкрадань коштів.

Пресслужба Київської міської прокуратури