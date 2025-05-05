Заволодіння майже мільйоном гривень на будівництві лісової дороги – судитимуть директора підприємства та інженера з технічного нагляду

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення директором підприємства службового підроблення й заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем (ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України).

Слідство встановило, що підприємство згідно з договором, укладеним із ДП «Ліси України», виконувало роботи із з капітального ремонту покриття автомобільної дороги лісогосподарського призначення.

При цьому директор підприємства, залучивши інженера з технічного нагляду, погоджував акти виконаних робіт з недостовірними відомостями стосовно обсягів цих робіт та використаних будівельних матеріалів (щебню).

На підставі підроблених актів кошти за не придбані матеріали та не виконані роботи в сумі понад 950 тисяч гривень були перераховані на рахунки підприємства, внаслідок чого ДП «Ліси України» завдано збитків на суму понад 950 тисяч гривень.

Інженера з технічного нагляду судитимуть за пособництво у вчиненні цього злочину (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури