Заволодіння понад 14,7 млн. та несплата майже ₴5,7 млн. податків: судитимуть ексдиректора лісогосподарського підприємства на Волині

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури завершено досудове розслідування кримінального провадження за фактом вчинення колишнім директором одного з державних лісогосподарських підприємств, депутатом міської ради, заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах, складання, видачі та використання завідомо підроблених офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч.4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, упродовж 2019-2021 років посадовець за попередньою змовою з головним бухгалтером підприємства, залучивши п’ять суб’єктів господарювання, розтратив державне майно на загальну суму понад 14,7 мільйона гривень, безпідставно перераховуючи грошові кошти з банківського рахунку підприємства за нібито надані послуги з ремонту транспортних засобів, автоперевезення, ремонту приміщень, вивозу сміття, навантаження лісопродукції, постачання товарно-матеріальних цінностей, які фактично не надавалися.

При цьому фігуранти провадження складали, видавали та використовували завідомо підроблені офіційні документи про надання таких послуг.

Кошти, виведені із підприємства, переводили у готівку та розподіляли між собою.

Окрім того, з грудня 2019 року по жовтень 2021 року директор підприємства із головним бухгалтером ухилилися від сплати податків та зборів в сумі майже 5,7 млн гривень.

На цей час обвинувачений обіймає посаду директора одного з регіональних лісових офісів державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».

Досудове розслідування щодо головного бухгалтера та чотирьох залучених у незаконні оборудки суб’єктів господарювання також завершене. Щодо п’ятого – виділене в окреме провадження через його перебування за кордоном.

На майно обвинувачених накладено арешт.

Досудове розслідування: ТУ ДБР у Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба обласної прокуратури