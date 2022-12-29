Заволодіння понад ₴200 000 під час будівництва амбулаторії на Прикарпатті: екс-керівника технагляду підозрюють у пособництві

За процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури повідомлено про підозру колишньому начальнику відділу якості та здійснення технічного нагляду Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області за фактом пособництва у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, здійснюючи технічний нагляд за будівництвом амбулаторії у Рожнятівському районі, за попередньою змовою з директором приватного підприємства, заволоділи бюджетними коштами. Він незаконно засвідчив неправдиві відомості щодо об’ємів виконаних робіт, надавши їм статусу офіційного документу, що стало підставою для перерахунку коштів.

Як з’ясувала прокуратура, в актах виконаних робіт відображено дані про роботи, які виконані не були, а підприємство безпідставно отримало понад 202 000 грн.

Підрядні роботи проводило приватне підприємство, на рахунки якого з бюджету було перераховано понад 8 млн 290 тис.грн.

Обвинувальний акт щодо директора підприємства перебуває на розгляді в суді.

За вказане правопорушення передбачено відповідальність у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Івано-Франківська обласна прокуратура