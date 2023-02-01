Заволодіння понад ₴36 млн. державних коштів – повідомлено про підозру керівнику підрозділу Міноборони

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора керівнику підрозділу Міністерства оборони України повідомлено про підозру у заволодінні коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді заступника керівника одного з державних підприємств, уклав фіктивний договір з іноземною компанією про проведення огляду, оцінки та технічного стану раніше відремонтованих 4 двигунів та 2 головних редукторів до авіаційної техніки.

Знаючи, що реально ці роботи не виконані та перебуваючи у службовому відрядженні на території іншої держави, він затвердив акти приймання виконаних робіт.

Через декілька місяців, скориставшись відсутністю керівника та тимчасовим покладенням на нього виконання обов’язків, підозрюваний безпідставно перерахував понад 36 млн грн на рахунок компанії.

У подальшому він приховав наведені факти від керівництва підприємства.

Наразі тривають обшуки. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування та оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснюється Службою безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора