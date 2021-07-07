Заволодіння понад ₴500 тис. – судитимуть службовця Пенсійного фонду України на Запоріжжі

За процесуального керівництва Мелітопольської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно службової особи Мелітопольського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області за фактом привласнення понад 500 тис грн та несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. ч. 2, 4 ст. 191, ч. ч. 1, 3 ст. 362 ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, упродовж 2015-2017 років працівник пенсійного фонду, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснював зміну інформації в автоматизованих системах Пенсійного фонду України та передавав недостовірні дані щодо додаткового нарахування пенсійних виплат пенсіонерам до банківських установ. Кошти, що надходили на карткові рахунки пенсіонерів, згодом переводив у готівку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими відділення поліції № 1 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура