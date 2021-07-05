Заволодіння понад ₴700 тис. бюджених коштів – судитимуть головного бухгалтера райради на Кіровоградщині

За процесуального керівництва Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього головного бухгалтера Петрівської районної ради за фактом привласнення 715 тис грн бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що головний бухгалтер ради, не нараховуючи необхідний об’єм заробітної плати працівникам органу місцевого самоврядування, створював залишок коштів на рахунку ради, який перераховував на свій банківський рахунок разом із заробітною платою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділу Олександрійського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора