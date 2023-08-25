Заволодіння та легалізація понад півмільйона гривень бюджетних коштів – на Житомирщині судитимуть ексдиректора товариства

Прокурори Коростенської окружної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно ексдиректора товариства за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах та легалізації (відмивання) незаконно здобутих коштів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, директор приватного підприємства з вирощування сільськогосподарських культур, що у Коростенському районі, уклав з АТ «Акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» договір та зобов’язався поставити 740 тонн зерна майбутнього врожаю.

Відповідно до договору, замовник перерахував постачальнику значну суму коштів, у тому числі для проведення циклу посівних робіт.

Проте обвинувачений умов договору не виконав, зернові не посіяв, відповідно, обіцяний товар не поставив. Не повернув державній корпорації й одержані кошти.

Натомість директор товариства легалізував понад 550 тис. грн, за які придбав для власних потреб дороговартісний автомобіль та інше майно.

За ініціативи окружної прокуратури, з метою відшкодування завданої шкоди, накладено арешт на майно фігуранта, а саме, квартиру та гараж на загальну суму 800 тис. грн.

Процесуальне керівництво здійснювала Коростенська окружна прокуратура. Досудове розслідування – Коростенське райуправління поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури