Заволодіння землями Київщини на суму понад ₴1,8 млрд: справу скеровано до суду

НАБУ і САП направили до суду справу за обвинуваченням 9 осіб, які заволоділи землями під Києвом площею понад 1200 гектарів і завдали державі збитків на понад 1,8 млрд грн.

Слідство встановило, що у 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру в Київській області, а також зв’язки з високопосадовцями у різних сферах, розробив схему заволодіння сільськогосподарськими землями, які перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Київської області. Для цього він залучив інших співучасників, які підшукували учасників АТО з правом на безоплатне отримання земельної ділянки.

Детективи і прокурори встановили два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 гектарів державної землі ДП «ДГ «Дмитрівка» у Фастові та близько 284 гектарів ДП «Пуща-Водиця» на околицях Києва. Сукупна ринкова вартість цих ділянок на момент вчинення злочину становила понад 1,8 млрд грн.

15 серпня 2023 року НАБУ і САП викрили оборудку.

29 березня 2024 року слідство у справі завершили.

Завдяки НАБУ і САП на всі землі накладено арешт і заборону на забудову та зміну цільового призначення. Це дозволило зберегти їх для громади Київщини.

Організатор схеми також обвинувачується у заволодінні 2,24 га лісу на березі Київського моря.