Заволодіння землями Київщини на суму понад ₴1,8 млрд: справу скеровано до суду
НАБУ і САП направили до суду справу за обвинуваченням 9 осіб, які заволоділи землями під Києвом площею понад 1200 гектарів і завдали державі збитків на понад 1,8 млрд грн.
Слідство встановило, що у 2018-2019 роках організатор злочину, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру в Київській області, а також зв’язки з високопосадовцями у різних сферах, розробив схему заволодіння сільськогосподарськими землями, які перебували у постійному користуванні державних підприємств на території Київської області. Для цього він залучив інших співучасників, які підшукували учасників АТО з правом на безоплатне отримання земельної ділянки.
Детективи і прокурори встановили два епізоди злочинної діяльності – заволодіння майже 920 гектарів державної землі ДП «ДГ «Дмитрівка» у Фастові та близько 284 гектарів ДП «Пуща-Водиця» на околицях Києва. Сукупна ринкова вартість цих ділянок на момент вчинення злочину становила понад 1,8 млрд грн.
15 серпня 2023 року НАБУ і САП викрили оборудку.
29 березня 2024 року слідство у справі завершили.
Завдяки НАБУ і САП на всі землі накладено арешт і заборону на забудову та зміну цільового призначення. Це дозволило зберегти їх для громади Київщини.
Організатор схеми також обвинувачується у заволодінні 2,24 га лісу на березі Київського моря.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Національне антикорупційне бюро України