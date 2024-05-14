Заволодів автомобілями мирних мешканців Київщини та переправив їх до Білорусі – судитимуть російського окупанта

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця збройних сил рф за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у березні 2022 року військовослужбовець спецзагону швидкого реагування «Терек» управління федеральної служби військ нацгвардії рф по чеченській республіці, разом зі співслужбовцями вдирався до будинків мирних мешканців села Катюжанка.

Погрожуючи зброєю та вбивством, він забрав у власників транспортних засобів ключі та свідоцтва про реєстрацію автомобілів. Таким чином окупант заволодів двома автівками.

В подальшому у супроводі військової техніки викрадені автомобілі вивезли на територію республіки білорусь.

Злочинна діяльність військовослужбовців рф зафіксована на відеореєстратор одного з автомобілів, який вони залишили на території України.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу ГУ Нацполіції в АР Крим та м. Севастополі.

Київська обласна прокуратура