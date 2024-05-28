Заволодів понад 141 тонною асфальтобетону для будівництва злітної смуги Херсонського аеропорту – повідомлено про підозру жителю Миколаївщини

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури жителю Миколаївщини повідомлено про підозру у привласненні чужого майна (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, 41-річний підприємець у 2020 році виконував ремонт штучної злітно-посадкової смуги аеропорту «Херсон».

Замовник – КП ХОР «Херсонські авіалінії» придбав асфальт та передав його підозрюваному для проведення ремонтних робіт. Залишки сировини, не використані для відновлення смуги, виконавець залишив собі. А це понад 141 тонна асфальтобетону на загальну суму більше 401 тисячі гривень.

Досудове розслідування – ГУНП в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури