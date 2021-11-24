Заволодівши даними банківської картки, зловмисник викрав у жителя Тернопільського району майже ₴100 тисяч

До співробітників відділення поліції №5 селища Підволочиськ із заявою про шахрайство звернувся житель села Мовчанівка. З банківської картки заявника невідомі особи зняли майже 100 000 гривень.

Молодий чоловік повідомив, що йому на мобільний зателефонувала особа, яка назвалася співробітником банку. Незнайомець налякав потерпілого втратою коштів і запропонував допомогу. Для цього потрібно було повідомити дані банківської картки.

«Допомога» незнайомця вартувала дуже дорого. Тільки тоді потерпілий збагнув, що насправді телефонував йому не співробітник банку, а шахрай.

Поліцейські вживають заходів, аби встановити особу зловмисника, а жителів краю застерігають не довіряти інформації, яку отримуєте в телефонному режимі від невідомих осіб. Особливо, коли це стосується ваших грошей. І в жодному випадку не розголошуйте дані вашої банківської картки.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області