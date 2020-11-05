Заввідділом Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС в Ужгороді затримали за систематичне хабарництво (ФОТО)

Служба безпеки України викрила заступника завідувача відділу Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС на систематичному отриманні хабарів.

За попередніми даними слідства, посадовець налагодив корупційний механізм отримання грошей з власників транспортних засобів. За різні суми неправомірної вигоди він «гарантував» водіям складання позитивного акту техогляду і перевірки відповідності ідентифікаційних номерів автомобілів.

Також фігурант обіцяв своїм клієнтам проведення «поза чергою» держреєстрації їх транспортних засобів.

Правоохоронці викрили посадовця в обласному центрі під час передачі чергової частини хабаря. Наразі його затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

У ході обшуків у службових приміщеннях науково-дослідного експертно-криміналістичного центру виявлено документи, що можуть підтверджувати протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття корупційних схем проводились спільно зі слідчими Головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури, інформує пресслужба УСБУ в Закарпатській області.

Як раніше повідомлялося, в Ужгороді затримали заступника начальника НДЕКЦ Ростислава Пензяника. // Закарпаття онлайн