Завищили на ₴617 тис. вартість робіт по реконструкції транспортної розв’язки – керівнику підрозділу КК «Київавтодор» повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику структурного підрозділу Комунальної корпорації «Київавтодор» у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, між КК «Київавтодор» та одним із столичних підприємств у квітні 2022 року був укладений договір з розробки проектно-кошторисної документації по реконструкції транспортної розв’язки в одному із районів міста Києва, загальною вартістю майже 10 млн грн.

У той же час, висновком будівельно-технічної експертизи встановлено, що при виготовленні проектно-кошторисної документації, до її складу були включені для оплати роботи, які фактично не виконувалися.

Внаслідок цього на рахунки підрядника безпідставно перераховано грошові кошти.

Внаслідок неправомірних дій керівництва КК «Київавтодор» територіальній громаді міста Києва завдано збитків на загальну суму 617 тис. грн.

Правопорушення викрито прокурорами спільно зі слідчими СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві за оперативного супроводу СБ України.

Пресслужба Київської міської прокуратури