Зберігали арсенал зброї: столичні правоохоронці викрили трьох чоловіків (фото)

Автомати АКСУ, АКМ, граната Ф1 із запалом типу УЗРГМ, понад 400 набоїв різного калібру, штик-ніж – все це виявили та вилучили з незаконного обігу працівники поліції за місцем мешкання та у автівках фігурантів. Відтепер їм загрожує до семи років позбавлення волі.

У ході відпрацювання оперативної інформації працівники кримінальної поліції та слідчі Печерського управління поліції спільно зі співробітниками Служби безпеки України за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури викрили трьох чоловіків, які незаконно зберігали зброю і боєприпаси.

Начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва повідомив, що правоохоронці провели низку обшуків за місцем мешкання та в автомобілях фігурантів:

«За результатами слідчих дій поліцейські вилучили автомати АКСУ, АКМ з трьома магазинами до нього, гранату Ф1 із запалом типу УЗРГМ, понад 400 набоїв різного калібру, штик-ніж та мобільні телефони. Речові докази направлені на експертні дослідження. Трьох чоловіків затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились кияни, 1982, 1980, 1987 років народження».

Слідчим відділом Печерського управління поліції проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

«Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів», – додав Андрій Дуброва.

Поліцейські Києва наголошують – якщо до вас у будь-який спосіб потрапила зброя, здайте її до найближчого поліцейського відділку або повідомте про вказану знахідку поліцію. Пам’ятайте, що відповідно до чинного законодавства за незаконне придбання, зберігання зброї та боєприпасів передбачена кримінальна відповідальність.

Відділ комунікації поліції Києва