Зберігання та збут дитячого порно – повідомлено про підозру матері малолітніх дітей

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру 40-річній громадянці за фактом зберігання та збуту дитячої порнографії (ч. 2, 3 ст. 301-1 КК України).

Як встановлено слідством, 40-річна жінка збувала в інтернеті за грошову винагороду фото та відео матеріали зі сценами статевих відносин відвертого порнографічного змісту за участі дітей.

За місцем проживання підозрюваної правоохоронці провели обшук, у ході якого вилучили фото та відео-матеріали порнографічного характеру, комп’ютерну техніку та мобільні термінали. Перевіряється інформація щодо створення жінкою порнографічного контенту із залученням її власних дітей 14 та 9 років.

Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Також прийнято рішення про вилучення у неї дітей.

У разі доведення вини зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Досудове розслідування здійснюється Святошинським управлінням поліції ГУ Національної поліції в м. Києві.

Київська міська прокуратура