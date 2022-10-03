Зберігав зброю та збував наркотики, замасковані під солодощі: столичні правоохоронці затримали зловмисника

Хлопець працював на інтернет-магазин з продажу заборонених речовин. Під час обшуку у помешканні порушника слідчі вилучили наркотиків та психотропів на суму понад 2 000 000 гривень. За такий «бізнес» фігурант може провести до десяти років за ґратами.

У ході реалізації оперативної інформації працівники управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві та слідчі Святошинського управління поліції викрили киянина за підозрою у збуті заборонених речовин на території України. Оперативники затримали 19-річного наркоторговця перед збутом чергової партії товару. Під час огляду у нього вилучили канабіс та концентрований рідкий продукт з коноплі.

Начальник Святошинського управління поліції Петро Токар повідомив, що молодика затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а за місцем його проживання провели невідкладний обшук:

«Як нам стало відомо, киянин працював на Інтернет-магазин з продажу наркотичних речовин. Отримані оптові партії заборонених засобів фігурант зберігав вдома, де фасував їх і в подальшому збував через поштові відправлення та шляхом закладок. Серед запропонованого наркоділком товару: солі «PVP», амфетамін, шишки канабісу, таблетки екстазі, нарковмісні вейп-рідини, гашиш та інші наркотичні речовини».

З квартири наркоділка поліцейські вилучили 550 цигарок з канабісом, 15 шприців з концентратом коноплі, 82 цукерки та печево з вмістом канабісу, 780 грамів канабісу, 78 нарковмісних заправок до електронних цигарок, а також псилоцибінові гриби та пістолет з явними ознаками переробки. Окрім того, вилучено ваги, обладнання для фасування, зіп-пакетики, банківські картки, сім-карти, чорнові записи та інші докази системного збуту наркотиків.

Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку складає понад два мільйони гривень. Усі заборонені речовини направлено на відповідні експертизи.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва