Зберігаєш паролі в браузерах, щоб не вводити щоразу? Не роби цього! Зламавши комп’ютер, шахраї можуть їх вкрасти!

Сьогодні хочемо поговорити про те, як важливо вміти не тільки створювати надійні паролі, але й знати, як їх зберігати.

Друзі, ми впевнені що, багато хто з вас, використовує браузер для збереження паролів. Але ви маєте розуміти, що зберігати паролі в браузері – як залишати ключі під килимком перед дверима. Начебто зручно, але чи дійсно безпечно? Давайте разом розберемося, чому краще позбутися цієї звички і знайти більш надійні способи захистити свої дані.

Чому не варто зберігати паролі в браузерах?

🟣 Крадіжка паролей шахраями. Якщо зловмисник отримає доступ до вашого комп’ютера або браузера, він може легко вкрасти збережені паролі;

🟣 Фізичний доступ сторонніх людей до комп’ютера. Якщо хтось має фізичний доступ до вашого комп’ютера, то така особа зможе переглянути або скопіювати збережені паролі без вашого відома;

🧠 Ми рекомендуємо запам’ятовувати паролі – це найнадійніший спосіб їх зберігання.

🔓 У попередніх публікаціях ми вже розповідали про способи створення складного пароля, а також про те, як його легко запам’ятати.

Також до вище зазначеної інформації, просимо Вас долучитись до соціального проєкту «БРАМА» – це проєкт, що був створений за підтримки кіберполіції України та волонтерських організацій для протидії дезінформації та блокування протиправного контенту.

Начальником відділу Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві капітаном поліції Пархоменком Андрієм Миколайовичем, було зазначено,

що головною метою є очищення інформаційного простору від російської пропаганди та сервісів поширення дезінформації, а також знищення осередків незаконного поширення забороненого контенту.

Місія полягає у тому, щоб кількісно зменшити присутність росіян, що поширюють пропагандистські матеріали, у медіапросторі та якісно навчати виявляти й утилізувати ворожий контент.

Для того, щоб бути частиною проєкту, користувачам достатньо мати мобільний телефон або компʼютер та трохи часу, який користувач готовий приділити для важливої справи.

Задача учасників – надсилати скарги на надані нами пости, сервіси, посилання тощо. Більше скарг – більша вірогідність блокування контенту.

Запрошуємо долучитись до соціального проєкту “БРАМА”