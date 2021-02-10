Збір інформації для підриву суверенітету на користь РФ – на Херсонщині жінку судитимуть за державну зраду

Херсонською обласною прокуратурою скеровано до Херсонського міського суду обвинувальний акт відносно місцевої мешканки за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що жінка впродовж 2015 – 2020 років виконувала поставлені представником Російської Федерації завдання, пов’язані зі збиранням, аналізом та передачею представнику іноземної держави інформації, необхідної для проведення підривної діяльності проти України, на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, державній та економічній безпеці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим відділом Управління СБУ в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Херсонської обласної прокуратури