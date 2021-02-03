Збитки державі на мільйон гривень — на Запоріжжі судитимуть начальника митного посту

До суду направлено обвинувальний акт стосовно начальника одного з митних постів Дніпровської митниці Держмитслужби.

Слідством встановлено, що посадовець митниці, діючи в інтересах приватних підприємств, «закривав очі» на неправдиві відомості про походження товару в податкових накладних та надавав вказівки щодо здійснення їх митного оформлення.

У такий спосіб він допоміг підприємствам експортувати зерно за заниженими ставкам митного платежу, чим завдав збитків державному бюджету на загальну суму понад мільйон гривень.

Таким чином, начальник митного посту обвинувачується у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР у м. Мелітополі. Процесуальне керівництво — Запорізька обласна прокуратура. Оперативний супровід — УСБУ в Запорізькій області.

ДБР