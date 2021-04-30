Збитки державі на суму майже 800 тисяч гривень — у Харкові посадовцю повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру одному з головних інженерів Державного агентства резерву України за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України ).

Як розповів керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, один з головних інженерів Державного агентства резерву України підписав акти виконаних робіт щодо капітального ремонту м’якої покрівлі будівлі, які фактично не відповідали виконаним роботам та обсягам, визначеним договорами підряду, а також проектно-кошторисній документації.

Внаслідок неналежного виконання посадовою особою своїх службових обов’язків, яка без належної перевірки фактичним обсягам виконаних робіт, не здійснила технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт по об’єкту, своїми діями спричинила збитки державі на суму майже 800 тис. гривень.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури