Збитки на ₴100 тис. через службову недбалість — одному з керівників колонії повідомлено про підозру

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру одному з керівників ДУ «Качанівська виправна колонія № 54» за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

Як розповів начальник відділу обласної прокуратури Олександр Цимбалістенко, досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2017 року один з керівників державної установи «Качанівська виправна колонія № 54» підготував, погодив договори поставки і подальшу закупівлю 10 000 кг цукру-піску, 680 кг мила. Закупівля проводилась у товариства з обмеженою відповідальністю за процедурою відкритих торгів товарів за суттєво завищеними цінами порівняно з виробниками та офіційними дистриб’юторами з продажу цих товарів на ринку України.

Внаслідок службової недбалості зазначеної особи державним інтересам в особі ДУ «Качанівська виправна колонія № 54» завдано матеріальних збитків на загальну суму майже 100 тис. грн.

Досудове розслідування здійснює територіальне управління ДБР, розташоване у м. Полтаві, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури