Збитки на мільйони гривень – в Одесі оголошено підозру ексдиректорці фірми, що реставрувала пам’ятки архітектури
Правопорушниці, яка своїми протиправними діями завдала державі збитків на кілька мільйонів гривень, інкримінують службове підроблення та привласнення майна. Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Встановлено, що у 2018 році фірма-підрядник під керівництвом підозрюваної здобула перемогу у відкритих торгах та взяла на себе зобов’язання до кінця наступного року виконати ремонтно-реставраційні роботи в Будинку Руссова. Вартість робіт оцінювалася більш ніж у 100 мільйонів гривень.
Зловживаючи службовим становищем, директорка підприємства впродовж кількох місяців вносила до актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про їх вартість завідомо неправдиві відомості, в рази завищуючи їх обсяг.
Наразі жінці повідомили про підозру у правопорушеннях, передбачених ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. За подібні дії законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Співробітники Слідчого управління ГУНП в Одеській області клопочуть про взяття підозрюваної під варту. Слідство триває.
Відділ комунікації поліції Одеської областіTweet