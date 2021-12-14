Збитки на понад півмільйона гривень на ремонті тротуарів і доріг — у Харкові судитимуть інженера технічного нагляду (фото)

Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно інженера з технічного нагляду за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Сергія Сотника, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2018-2019 роках на замовлення міської ради товариство з обмеженою відповідальністю провело капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів у Немишлянському районі м. Харкова. При цьому обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають замовленню.

Встановлено, що інженер технічного нагляду належним чином не перевірив обсяги і якість виконаних робіт з ремонту та підписав акт прийому.

У результаті на рахунок ТОВ-підрядника надлишково перераховано понад півмільйона гривень бюджетних коштів.

Обвинувальний акт стосовно інженера направлено до Фрунзенського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: окружною прокуратурою в листопаді 2021 року направлено до Фрунзенського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно директора ТОВ за фактом привласнення бюджетних коштів та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).

Пресслужба Харківської обласної прокуратури