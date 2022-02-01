Збитки понад ₴800 тис. під час реконструкції спортмайданчиків у харківських школах — підозрюється директор ТОВ

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 42-річному директору ТОВ за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Руслан Скуратович, досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2021 року між товариством з обмеженою відповідальністю та одним із комунальних підприємств укладено договір щодо реконструкції спортивних майданчиків у 6 школах, розташованих у різних районах м. Харкова.

Директор ТОВ був достовірно обізнаним про те, що асфальтобетон придбано у субпідрядника за нижчою ціною, проте допустив внесення недостовірних відомостей до документів.

На підставі актів, наданих директором, на рахунок ТОВ, у зв’язку із завищеною ціною на матеріали, надлишково перераховано понад 800 тис. грн.

31 січня 2022 року директору ТОВ повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Харківського районного управління №2 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури