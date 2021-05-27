Збитки у ₴12,7 млн. на освітленні депо столичного метрополітену — підряднику повідомлено про підозру

Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами ГУ СБ України в м. Києві та Київській області повідомлено про підозру підряднику у заволодінні бюджетним коштами територіальної громади міста Києва.

Слідством встановлено, що між КП «Київський метрополітен» та підрядною організацією укладено ряд договорів про проведення капітального ремонту мереж освітлення об’єктів метрополітену з провадженням світлодіодних світильників — електродепо «Харківське» та «Оболонь».

Надалі керівник приватного підприємства, зловживаючи своїми повноваженнями, достовірно знаючи фактичну вартість продукції та виконаних робіт здійснив постачання світильників зі світлодіодним джерелом світла на адресу КП «Київський метрополітен» за завищеними цінами.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи, внаслідок постачання світильників зі світлодіодним джерелом світла на адресу КП «Київський метрополітен» за завищеними цінами, спричинено збитки для місцевого бюджету в розмірі майже 12,7 млн гривень.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура