Збив людей на острівці безпеки: суд виніс вирок у справі по масштабній ДТП у Харкові

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури судом винесено вирок громадянину Єгипту та 24-річному харків’янину за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Встановлено, що 7 листопада 2020 року на перехресті просп. Науки та вул. Космічної у м. Харкові сталася ДТП. Єгиптянин, керуючи автівкою «Volkswagen Passat», їхав зі швидкістю 110 км/год. У цей час попутний «Volkswagen Jetta» під керуванням 24-річного харків‘янина вирішив змінити смугу. Єгиптянин спробував ухилитися від зіткнення та вилетів на острівець безпеки.

На ньому стояло четверо людей. Травми отримали двоє – 50-річна жінка та 10-річний хлопчик. Жінка померла після майже чотирьох місяців у комі.

Обидва чоловіка визнали свою вину.

7 липня Дзержинським судом м. Харкова винесено обвинувальний вирок. Громадянину Єгипту суд призначив покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Другому водію призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 2 роки. На підставі ст. 75 КК України засудженому встановлено іспитовий строк тривалістю 3 роки.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Харківська обласна прокуратура