Збут фальсифікованого алкоголю: частину «прибутків» ділки направляли на фінансування криміналітету

СБУ викрила міжрегіональний канал збуту контрафактної підакцизної продукції сумнівної якості. Щомісяця організатори нелегального бізнесу одержували майже 2 млн грн «прибутку». Частину грошей зловмисники направляли на фінансування кримінальних угруповань.

За попередніми даними слідства, оборудку організували троє мешканців Маріуполя. Ділки налагодили підпільне виготовлення і продаж оптових партій фальсифікованого алкоголю. Встановлено, що спирт для виробництва контрафакту вони закуповували за підробленими документами на одному з підприємств Вінницької області.

Одержану сировину, учасники схеми перевозили власними автоцистернами до Маріуполя, де виготовляли сурогат у спеціально переобладнаних гаражних приміщеннях.

Готовий контрафакт ділки збували через афілійовані точки роздрібної торгівлі на території Донеччини.

На відпрацювання оперативної інформації, правоохоронці зупинили автотранспорт одного із зловмисників під час перевезення майже 3 тис літрів спирту.

Крім того, під час обшуків за місцями виготовлення та зберігання підробки, а також у помешканнях організаторів оборудки виявлено оптову партію сурогату на майже 400 тис грн.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1, ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів організованою групою) Кримінального кодексу України.

Матеріали провадження направлено до суду. Санкція статтей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Заходи із викриття оборудки проводились спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

СБУ