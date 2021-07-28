Збут наркотиків на території Київського СІЗО – викрито «смотрящого» та 5 учасників організованої групи

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито учасників організованої групи, яка займалася доставкою і збутом наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на території державної установи «Київський слідчий ізолятор» (ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України). Також викрито раніше неодноразово судимого організатора цієї схеми в ізоляторі тимчасового тримання, який поширював свій злочинний вплив та відносився до категорії так званих «смотрящих» (ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 255-1 КК України).

За даними слідства, шестеро осіб, перебуваючи у Київському СІЗО організували схему збуту наркотиків – метадону і канабісу, а також сильнодіючого лікарського засобу – димедролу на території установи шляхом «перекидів».

До складу міжрегіональної організованої злочинної групи увійшли особи, які утримуються в ДУ «Київський слідчий ізолятор», а також жителі м. Києва, Київської, Черкаської, Миколаївської та Полтавської областей.

З метою документування протиправної діяльності правоохоронцями проведено ряд негласних слідчих дій, в ході проведення яких встановлено «смотрящого», що курував цю діяльність.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення учасникам організованої групи про підозру та обрання запобіжних заходів.

Викрито кримінальне правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та оперативного відділу ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора