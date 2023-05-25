Збут наркотиків на територію СІЗО: київські правоохоронці викрили злочинне угруповання

Організатор схеми – киянин, засуджений за низку майнових злочинів, який в ізоляторі позиціонував себе так званим «смотрящим». Йому допомагали у реалізації наркотичних речовин ще троє осіб. За вчинений злочин фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

За результатами відпрацювання оперативної інформації, слідчі поліції Києва спільно із співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, оперативним відділом Київського слідчого ізолятору, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили та затримали групу осіб, які налагодили злочинну схему збуту наркотиків на територію Київського слідчого ізолятора.

Провівши оперативні заходи, правоохоронці встановили, що з жовтня місяця минулого року киянин, 1983 року народження, відбуваючи покарання за низку майнових злочинів, організував наркотрафік до пенітенціарної установи. Чоловік позиціонував себе так званим «смотрящим» та залучив до злочинного плану ще одного ув’язненого та двох знайомих, які раніше відбували покарання за тяжкі злочини таких як розбійний напад, вимагання та крадіжки.

Згідно до розподілених ролей, двоє спільників, які перебували на волі, отримували вказівки від організатора щодо кількості і видів наркотичних засобів, зокрема метадону та канабісу, здійснювали їх придбання і фасування для збуту. В подальшому один із них перекидав заборонені речовини через паркан, а отримувачі «товару» мали розповсюджувати їх серед затриманих за окрему плату.

Співробітники ДСР викрили 24-річного постачальника одразу після перекидання на територію СІЗО чергового пакунку. Окрім того, поліцейські провели обшуки у камерах затриманих та за місцями мешкання наркоділків, де виявили та вилучили наркотики, зброю та набої до неї.

Слідчі затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Усі речові докази злочинної діяльності угруповання направлено на проведення відповідних експертиз.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини. Затриманим повідомлено про підозру та судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наступні 10-ть років вони можуть провести за ґратами.

У ході досудового розслідування можлива додаткова кваліфікація дій зловмисників, а також поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до цього злочину.

Відділ комунікації поліції Києва